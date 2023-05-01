ПСЖ - Страсбург 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
21 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Страсбург, которое состоится 21 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Страсбург
Страсбург
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|15
|пз
|Данилу Перейра
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Матц Селс
|28
|зщ
|Марвен Сеная
|22
|зщ
|Жерзино Ньямси
|5
|зщ
|Лука Перрен
|3
|зщ
|Тома Делен
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|7
|пз
|Жесси Деменге
|23
|нп
|Габриэл Анжело
|12
|нп
|Лебо Мотиба
|26
|нп
|Дилан Баква
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Патрик Виейра
История личных встреч
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 1
|29.04.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 3
|14.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|4 : 2
|10.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 4
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 0
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 2
|23.01.2019
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 0
|05.12.2018
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|4 : 1
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|06.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|29.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0