23:32 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 октября
Суббота 21 октября
Свернуть список

ПСЖ - Страсбург 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
21 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
ПСЖ
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Страсбург, которое состоится 21 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Страсбург
Страсбург
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
15 Португалия пз Данилу Перейра
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
17 Португалия пз Витинья
23 Франция нп Рандаль Коло Муани
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
7 Франция нп Килиан Мбаппе
1 Бельгия вр Матц Селс
28 Франция зщ Марвен Сеная
22 Франция зщ Жерзино Ньямси
5 Франция зщ Лука Перрен
3 Франция зщ Тома Делен
29 Франция зщ Исмаэль Дукуре
19 Франция пз Хабиб Диарра
7 Франция пз Жесси Деменге
23 Бразилия нп Габриэл Анжело
12 ЮАР нп Лебо Мотиба
26 Франция нп Дилан Баква
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Страсбург1 : 1ПСЖ
28.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур ПСЖ2 : 1Страсбург
29.04.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург3 : 3ПСЖ
14.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур ПСЖ4 : 2Страсбург
10.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Страсбург1 : 4ПСЖ
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур ПСЖ4 : 0Страсбург
14.09.2019 Франция - Лига 1 5-й тур ПСЖ1 : 0Страсбург
07.04.2019 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ2 : 2Страсбург
23.01.2019 Кубок Франции 1/16 финала ПСЖ2 : 0Страсбург
05.12.2018 Франция - Лига 1 16-й тур Страсбург1 : 1ПСЖ
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 1 : 3ПСЖ
04.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур 4 : 1ПСЖ
30.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 0 : 0ПСЖ
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур ПСЖ4 : 0
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур ПСЖ2 : 0
06.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Страсбург1 : 2
29.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Страсбург0 : 1
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 0 : 1Страсбург
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Страсбург2 : 2
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 2 : 0Страсбург

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close