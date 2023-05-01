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Ницца - Марсель 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
21 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Ницца
Марсель

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Марсель, которое состоится 21 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Марсель
Марсель
1 Польша вр Марцин Булка
23 Швейцария зщ Джордан Лотомба
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
11 Франция пз Морган Сансон
28 Алжир пз Хишем Будауи
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
9 Нигерия нп Теремас Моффи
16 Испания вр Пау Лопес
7 Франция зщ Жонатан Клосс
4 Франция зщ Самуэль Жиго
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
8 Марокко пз Аззедин Унаи
21 Франция пз Валентин Ронжье
11 Марокко пз Амин Арит
29 Сенегал нп Илиман Ндиайе
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
23 Сенегал нп Исмаила Сарр
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
05.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур Марсель1 : 3Ницца
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца0 : 3Марсель
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Марсель2 : 1Ницца
09.02.2022 Кубок Франции 1/4 финала Ницца4 : 1Марсель
27.10.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Ницца1 : 1Марсель
20.03.2021 Франция - Лига 1 30-й тур Ницца3 : 0Марсель
17.02.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель3 : 2Ницца
28.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур Ницца1 : 2Марсель
10.03.2019 Франция - Лига 1 28-й тур Марсель1 : 0Ницца
21.10.2018 Франция - Лига 1 10-й тур Ницца0 : 1Марсель
07.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 0 : 1Ницца
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Ницца0 : 0
22.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 0 : 1Ницца
15.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 2 : 3Ницца
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца2 : 0
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Марсель3 : 0
05.10.2023 Лига Европы Группа B. 2-й тур Марсель2 : 2
30.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 3 : 2Марсель
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 4 : 0Марсель
21.09.2023 Лига Европы Группа B. 1-й тур 3 : 3Марсель

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