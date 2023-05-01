Ницца - Марсель 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
21 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Марсель, которое состоится 21 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Марсель
Марсель
|1
|вр
|Марцин Булка
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|11
|пз
|Морган Сансон
|28
|пз
|Хишем Будауи
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|7
|нп
|Жереми Бога
|9
|нп
|Теремас Моффи
|16
|вр
|Пау Лопес
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|11
|пз
|Амин Арит
|29
|нп
|Илиман Ндиайе
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|23
|нп
|Исмаила Сарр
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|09.02.2022
|Кубок Франции
|1/4 финала
|4 : 1
|27.10.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|17.02.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|28.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 2
|10.03.2019
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|21.10.2018
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|15.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|3 : 3