Дармштадт 98 - РБ Лейпциг 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
21 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - РБ Лейпциг, которое состоится 21 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|5
|зщ
|Матей Маглица
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|23
|пз
|Клаус Гясула
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
|6
|пз
|Марвин Мехлем
|15
|пз
|Фабиан Нюрнбергер
|24
|нп
|Лука Пфайффер
|27
|нп
|Тим Скарке
|21
|вр
|Янис Бласвих
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|20
|пз
|Чави Симонс
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|44
|пз
|Кевин Кампль
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|17
|нп
|Луа Опенда
|9
|нп
|Юссуф Поульсен
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Марко Розе
История личных встреч
|01.04.2017
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|4 : 0
|29.10.2016
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|24.04.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|08.11.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|4 : 2
|22.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 1
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1