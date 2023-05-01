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Дармштадт 98 - РБ Лейпциг 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
21 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Дармштадт 98
РБ Лейпциг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - РБ Лейпциг, которое состоится 21 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
РБ Лейпциг
Лейпциг
1ГерманияврМарсель Шуэн
14АвстриязщКристоф Кларер
5ХорватиязщМатей Маглица
26ГерманиязщМаттиас Бадер
32ГерманиязщФабиан Холланд
23АлбанияпзКлаус Гясула
11ГерманияпзТобиас Кемпе
6ГерманияпзМарвин Мехлем
15ГерманияпзФабиан Нюрнбергер
24ГерманиянпЛука Пфайффер
27ГерманиянпТим Скарке
21ГерманияврЯнис Бласвих
2ФранциязщМохамед Симакан
16ГерманиязщЛукас Клостерман
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
20НидерландыпзЧави Симонс
24АвстрияпзКсавер Шлагер
44СловенияпзКевин Кампль
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
17БельгиянпЛуа Опенда
9ДаниянпЮссуф Поульсен
Главные тренеры
ГерманияТорстен Либеркнехт
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
01.04.2017Германия - Бундеслига26-й турРБ Лейпциг4 : 0Дармштадт 98
29.10.2016Германия - Бундеслига9-й турДармштадт 980 : 2РБ Лейпциг
24.04.2015Германия - Вторая Бундеслига30-й турРБ Лейпциг2 : 1Дармштадт 98
08.11.2014Германия - Вторая Бундеслига13-й турДармштадт 981 : 0РБ Лейпциг
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур1 : 2Дармштадт 98
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й турДармштадт 984 : 2
22.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур3 : 1Дармштадт 98
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й турДармштадт 983 : 3
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур5 : 1Дармштадт 98
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турРБ Лейпциг0 : 0
04.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 2-й турРБ Лейпциг1 : 3
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турРБ Лейпциг2 : 2
27.09.2023Кубок Германии1-й раунд2 : 3РБ Лейпциг
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур0 : 1РБ Лейпциг

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