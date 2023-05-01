23:33 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 октября
Суббота 21 октября
Свернуть список

Хоффенхайм - Айнтрахт Ф 21 Октября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
21 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Айнтрахт Ф, которое состоится 21 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ГерманияврОливер Бауман
25НигериязщКевин Акпогума
23СШАзщДжон Энтони Брукс
41ВенгриязщАттила Салаи
3ЧехиязщПавел Кадержабек
6ГерманияпзГриша Прёмель
11АвстрияпзФлориан Гриллич
16ГерманияпзАнтон Стах
29ДанияпзРоберт Сков
10НидерландынпВаут Вегорст
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
1ГерманияврКевин Трапп
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3ЭквадорзщВильям Пачо
24ПортугалиязщАурелио Бута
29ФранциязщНильс Нкунку
26ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
15ТуниспзЭйе Скири
27ГерманияпзМарио Гётце
8ФранциянпФарес Шаиби
7ЕгипетнпОмар Мармуш
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
06.05.2023Германия - Бундеслига31-й турХоффенхайм3 : 1Айнтрахт Ф
09.11.2022Германия - Бундеслига14-й турАйнтрахт Ф4 : 2Хоффенхайм
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турАйнтрахт Ф2 : 2Хоффенхайм
04.12.2021Германия - Бундеслига14-й турХоффенхайм3 : 2Айнтрахт Ф
07.02.2021Германия - Бундеслига20-й турХоффенхайм1 : 3Айнтрахт Ф
03.10.2020Германия - Бундеслига3-й турАйнтрахт Ф2 : 1Хоффенхайм
18.01.2020Германия - Бундеслига18-й турХоффенхайм1 : 2Айнтрахт Ф
18.08.2019Германия - Бундеслига1-й турАйнтрахт Ф1 : 0Хоффенхайм
02.03.2019Германия - Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф3 : 2Хоффенхайм
07.10.2018Германия - Бундеслига7-й турХоффенхайм1 : 2Айнтрахт Ф
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур2 : 3Хоффенхайм
29.09.2023Германия - Бундеслига6-й турХоффенхайм1 : 3
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур0 : 2Хоффенхайм
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур1 : 3Хоффенхайм
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турХоффенхайм3 : 1
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й турАйнтрахт Ф2 : 0
05.10.2023Лига конференцийГруппа G. 2-й тур2 : 1Айнтрахт Ф
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур2 : 0Айнтрахт Ф
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й турАйнтрахт Ф0 : 0
21.09.2023Лига конференцийГруппа G. 1-й турАйнтрахт Ф2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close