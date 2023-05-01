Хоффенхайм - Айнтрахт Ф 21 Октября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
21 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Айнтрахт Ф, которое состоится 21 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Оливер Бауман
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|41
|зщ
|Аттила Салаи
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|16
|пз
|Антон Стах
|29
|пз
|Роберт Сков
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|15
|пз
|Эйе Скири
|27
|пз
|Марио Гётце
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|4 : 2
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|07.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|18.08.2019
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 2
|07.10.2018
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|29.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 2-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа G. 1-й тур
|2 : 1