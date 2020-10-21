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Фрайбург - Бохум 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
21 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Фрайбург
Бохум

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Бохум, которое состоится 21 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Бохум
Бохум
1ГерманияврНоа Атуболу
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
25ФранциязщКильянн Сильдийя
17ГерманиязщЛукас Кюблер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
22ВенгриянпРоланд Шаллаи
42ЯпониянпРицу Доан
32ИталиянпВинченцо Грифо
9ГерманиянпЛукас Хёлер
1ГерманияврМануэль Риман
20УкраиназщИван Ордец
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
5Бразилиязщ Бернардо
2Коста-РиказщКристиан Гамбоа
4СербиязщЭрхан Машович
3Бразилиязщ Данило
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
7АвстрияпзКевин Штёгер
11ЯпониянпТакума Асано
33ГерманиянпФилипп Хофман
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ГерманияТомас Леч
История личных встреч
18.02.2023Германия - Бундеслига21-й турБохум0 : 2Фрайбург
26.08.2022Германия - Бундеслига4-й турФрайбург1 : 0Бохум
16.04.2022Германия - Бундеслига30-й турФрайбург3 : 0Бохум
02.03.2022Кубок Германии1/4 финалаБохум1 : 2 ДВФрайбург
27.11.2021Германия - Бундеслига13-й турБохум2 : 1Фрайбург
05.02.2016Германия - Вторая Бундеслига20-й турБохум2 : 0Фрайбург
15.08.2015Германия - Вторая Бундеслига3-й турФрайбург1 : 3Бохум
03.04.2010Германия - Бундеслига29-й турФрайбург1 : 1Бохум
07.11.2009Германия - Бундеслига12-й турБохум1 : 2Фрайбург
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур3 : 0Фрайбург
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа A. 2-й турФрайбург1 : 2
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й турФрайбург2 : 0
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур0 : 0Фрайбург
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа A. 1-й тур2 : 3Фрайбург
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур0 : 0Бохум
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турБохум1 : 3
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур7 : 0Бохум
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турБохум1 : 1
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур2 : 2Бохум

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