Фрайбург - Бохум 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
21 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Бохум, которое состоится 21 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|42
|нп
|Рицу Доан
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|1
|вр
|Мануэль Риман
|20
|зщ
|Иван Ордец
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Бернардо
|2
|зщ
|Кристиан Гамбоа
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|3
|зщ
|Данило
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|11
|нп
|Такума Асано
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Томас Леч
История личных встреч
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|26.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|02.03.2022
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|05.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|15.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|03.04.2010
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|07.11.2009
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа A. 1-й тур
|2 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|7 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2