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Унион - Штутгарт 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
21 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Унион
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Штутгарт, которое состоится 21 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Штутгарт
Штутгарт
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
23ИталиязщЛеонардо Бонуччи
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстриязщКристофер Триммель
6ГерманиязщРобин Госенс
33ЧехияпзАлекс Крал
20ТуниспзАисса Лайдуни
19ГерманияпзЯник Хаберер
27НидерландынпШеральдо Бекер
17ГерманиянпКевин Бехренс
33ГерманияврАлександр Нюбель
15ГерманиязщПаскаль Штенцель
29ФранциязщАнтони Руо
2ГерманиязщВальдемар Антон
21ЯпониязщХироки Ито
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
8ФранцияпзЭнцо Мийо
14ДР КонгонпСилас Катомпа Мвумпа
27ГерманиянпКрис Фюрих
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турУнион3 : 0Штутгарт
09.10.2022Германия - Бундеслига9-й турШтутгарт0 : 1Унион
12.03.2022Германия - Бундеслига26-й турУнион1 : 1Штутгарт
24.10.2021Германия - Бундеслига9-й турШтутгарт1 : 1Унион
17.04.2021Германия - Бундеслига29-й турУнион2 : 1Штутгарт
15.12.2020Германия - Бундеслига12-й турШтутгарт2 : 2Унион
27.05.2019Германия - Переходные матчиПереходные матчиУнион0 : 0Штутгарт
23.05.2019Германия - Переходные матчиПереходные матчиШтутгарт2 : 2Унион
24.04.2017Германия - Вторая Бундеслига30-й турШтутгарт3 : 1Унион
20.11.2016Германия - Вторая Бундеслига13-й турУнион1 : 1Штутгарт
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур4 : 2Унион
03.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 2-й турУнион2 : 3
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур1 : 0Унион
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турУнион0 : 2
20.09.2023Лига чемпионовГруппа C. 1-й тур1 : 0Унион
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт3 : 1
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур0 : 2Штутгарт
22.09.2023Германия - Бундеслига5-й турШтутгарт3 : 1
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур1 : 3Штутгарт
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турШтутгарт5 : 0

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