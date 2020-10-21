Унион - Штутгарт 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
21 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Штутгарт, которое состоится 21 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|23
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|6
|зщ
|Робин Госенс
|33
|пз
|Алекс Крал
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|19
|пз
|Яник Хаберер
|27
|нп
|Шеральдо Бекер
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|33
|вр
|Александр Нюбель
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|29
|зщ
|Антони Руо
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|21
|зщ
|Хироки Ито
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|14
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|09.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|27.05.2019
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 0
|23.05.2019
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|2 : 2
|24.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|20.11.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 2
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|22.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0