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Вольфсбург - Байер 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
21 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Вольфсбург
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Байер, которое состоится 21 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Байер
Леверкузен
12АвстрияврПавао Перван
20ГерманиязщРидле Баку
4ФранциязщМаксанс Лакруа
5ШвейцариязщЦедрик Цезигер
21ДаниязщЙоаким Мехле
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
19ХорватияпзЛовро Майер
31ГерманияпзЯнник Герардт
11ПортугалиянпТьягу Томаш
23ДаниянпЙонас Винд
1ФинляндияврЛукаш Градецки
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
7ГерманиянпЙонас Хофман
22НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
16.04.2023Германия - Бундеслига28-й турВольфсбург0 : 0Байер
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБайер2 : 2Вольфсбург
20.03.2022Германия - Бундеслига27-й турВольфсбург0 : 2Байер
30.10.2021Германия - Бундеслига10-й турБайер0 : 2Вольфсбург
23.01.2021Германия - Бундеслига18-й турБайер0 : 1Вольфсбург
20.09.2020Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург0 : 0Байер
26.05.2020Германия - Бундеслига28-й турБайер1 : 4Вольфсбург
10.11.2019Германия - Бундеслига11-й турВольфсбург0 : 2Байер
26.01.2019Германия - Бундеслига19-й турВольфсбург0 : 3Байер
01.09.2018Германия - Бундеслига2-й турБайер1 : 3Вольфсбург
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур3 : 1Вольфсбург
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турВольфсбург2 : 0
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур1 : 0Вольфсбург
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турВольфсбург2 : 1
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур3 : 1Вольфсбург
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБайер3 : 0
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа H. 2-й тур1 : 2Байер
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур0 : 3Байер
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБайер4 : 1
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа H. 1-й турБайер4 : 0

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