Вольфсбург - Байер 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
21 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Байер, которое состоится 21 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Байер
Леверкузен
|12
|вр
|Павао Перван
|20
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|19
|пз
|Ловро Майер
|31
|пз
|Янник Герардт
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|23
|нп
|Йонас Винд
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|20.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|20.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 2
|26.01.2019
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа H. 1-й тур
|4 : 0