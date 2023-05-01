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Майнц - Бавария 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
21 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Майнц
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Бавария, которое состоится 21 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Бавария
Мюнхен
27ГерманияврРобин Центнер
3НидерландызщСепп ван ден Берг
16ГерманиязщШтефан Белл
20ШвейцариязщЭдимилсон Фернандеш
21ГерманиязщДанни да Коста
19ФранциязщАнтони Каси
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
31ГерманияпзДоминик Кор
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
43ГерманиянпБраян Груда
17ФранциянпЛюдовик Ажорк
26ГерманияврСвен Ульрайх
4НидерландызщМаттейс де Лигт
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
27АвстрияпзКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
11ФранциянпКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
22.04.2023Германия - Бундеслига29-й турМайнц3 : 1Бавария
01.02.2023Кубок Германии1/8 финалаМайнц0 : 4Бавария
29.10.2022Германия - Бундеслига12-й турБавария6 : 2Майнц
30.04.2022Германия - Бундеслига32-й турМайнц3 : 1Бавария
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турБавария2 : 1Майнц
24.04.2021Германия - Бундеслига31-й турМайнц2 : 1Бавария
03.01.2021Германия - Бундеслига14-й турБавария5 : 2Майнц
01.02.2020Германия - Бундеслига20-й турМайнц1 : 3Бавария
31.08.2019Германия - Бундеслига3-й турБавария6 : 1Майнц
17.03.2019Германия - Бундеслига26-й турБавария6 : 0Майнц
06.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур2 : 2Майнц
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турМайнц0 : 3
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур2 : 1Майнц
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турМайнц1 : 3
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур4 : 0Майнц
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБавария3 : 0
03.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 2-й тур1 : 2Бавария
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур2 : 2Бавария
26.09.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 4Бавария
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБавария7 : 0

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