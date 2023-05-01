Майнц - Бавария 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
21 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Бавария, которое состоится 21 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Бавария
Мюнхен
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|16
|зщ
|Штефан Белл
|20
|зщ
|Эдимилсон Фернандеш
|21
|зщ
|Данни да Коста
|19
|зщ
|Антони Каси
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|31
|пз
|Доминик Кор
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|17
|нп
|Людовик Ажорк
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Томас Тухель
История личных встреч
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 1
|01.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 4
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|6 : 2
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|03.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 2
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|6 : 1
|17.03.2019
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|6 : 0
|06.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|26.09.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|7 : 0