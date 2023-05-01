23:33 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 октября
Суббота 21 октября
Свернуть список

Фортуна - Кайзерслаутерн 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
21 Октября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур
Фортуна
Кайзерслаутерн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Кайзерслаутерн, которое состоится 21 Октября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
ГерманияДирк Шустер
История личных встреч
28.05.2023Германия - Вторая Бундеслига34-й турКайзерслаутерн0 : 3Фортуна
11.11.2022Германия - Вторая Бундеслига17-й турФортуна1 : 2Кайзерслаутерн
04.02.2020Кубок Германии1/8 финалаКайзерслаутерн2 : 5Фортуна
27.01.2018Германия - Вторая Бундеслига20-й турКайзерслаутерн1 : 3Фортуна
19.08.2017Германия - Вторая Бундеслига3-й турФортуна2 : 0Кайзерслаутерн
10.02.2017Германия - Вторая Бундеслига20-й турФортуна1 : 1Кайзерслаутерн
29.08.2016Германия - Вторая Бундеслига3-й турКайзерслаутерн0 : 0Фортуна
19.03.2016Германия - Вторая Бундеслига27-й турФортуна4 : 3Кайзерслаутерн
02.10.2015Германия - Вторая Бундеслига10-й турКайзерслаутерн3 : 0Фортуна
13.04.2015Германия - Вторая Бундеслига28-й турФортуна1 : 1Кайзерслаутерн
06.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й турФортуна1 : 1
29.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й тур1 : 0Фортуна
24.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турФортуна1 : 1
16.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й тур1 : 3Фортуна
01.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й турФортуна3 : 1
06.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й турКайзерслаутерн3 : 1
01.10.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й тур2 : 2Кайзерслаутерн
24.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турКайзерслаутерн3 : 1
16.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й тур1 : 1Кайзерслаутерн
02.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й турКайзерслаутерн3 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close