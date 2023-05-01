Фортуна - Кайзерслаутерн 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
21 Октября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Кайзерслаутерн, которое состоится 21 Октября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
|Дирк Шустер
История личных встреч
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|11.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 5
|27.01.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|19.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
|10.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|29.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|19.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|4 : 3
|02.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|13.04.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1