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Торино - Интер 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
21 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Торино
Интер М

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Интер М, которое состоится 21 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Интер М
Милан
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
15 Грузия зщ Саба Сазонов
3 Нидерланды зщ Перр Схюрс
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
27 Косово зщ Мергим Войвода
28 Италия пз Самуэле Риччи
61 Франция пз Адриен Тамез
16 Хорватия пз Никола Влашич
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
91 Колумбия нп Дуван Сапата
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
16 Италия пз Давиде Фраттези
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Торино0 : 1Интер М
10.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Интер М1 : 0Торино
13.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Торино1 : 1Интер М
22.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Интер М1 : 0Торино
14.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Торино1 : 2Интер М
22.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Интер М4 : 2Торино
13.07.2020 Италия - Серия А 32-й тур Интер М3 : 1Торино
23.11.2019 Италия - Серия А 13-й тур Торино0 : 3Интер М
27.01.2019 Италия - Серия А 21-й тур Торино1 : 0Интер М
26.08.2018 Италия - Серия А 2-й тур Интер М2 : 2Торино
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 2 : 0Торино
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Торино0 : 0
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 2 : 0Торино
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Торино1 : 1
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 0 : 3Торино
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Интер М2 : 2
03.10.2023 Лига чемпионов Группа D. 2-й тур Интер М1 : 0
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур 0 : 4Интер М
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Интер М1 : 2
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 0 : 1Интер М

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