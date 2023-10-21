Торино - Интер 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
21 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Интер М, которое состоится 21 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Интер М
Милан
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|15
|зщ
|Саба Сазонов
|3
|зщ
|Перр Схюрс
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|61
|пз
|Адриен Тамез
|16
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|10.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 0
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|4 : 2
|13.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 3
|27.01.2019
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1