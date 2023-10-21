Хетафе - Бетис 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
21 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Бетис, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Давид Сория
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|23
|зщ
|Стефан Митрович
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|16
|зщ
|Диего Рико
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|20
|пз
|Неманья Максимович
|11
|пз
|Карлес Аленья
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|19
|нп
|Борха Майораль
|7
|нп
|Хайме Мата
|1
|вр
|Клаудио Браво
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|14
|пз
|Вильям Карвалью
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|38
|нп
|Ассане Диао
|7
|нп
|Эз Абде
|10
|нп
|Айосе Перес
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|02.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|19.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|29.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 0
|26.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|15.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|03.03.2019
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 2
|28.10.2018
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 3
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 2
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1