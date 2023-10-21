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Хетафе - Бетис 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
21 Октября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Хетафе
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Бетис, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Бетис
Севилья
13 Испания вр Давид Сория
22 Уругвай зщ Дамиан Суарес
23 Сербия зщ Стефан Митрович
4 Уругвай зщ Гастон Альварес
16 Испания зщ Диего Рико
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
20 Сербия пз Неманья Максимович
11 Испания пз Карлес Аленья
12 Англия нп Мэйсон Гринвуд
19 Испания нп Борха Майораль
7 Испания нп Хайме Мата
1 Чили вр Клаудио Браво
2 Испания зщ Эктор Бельерин
6 Аргентина зщ Херман Песселья
28 Марокко зщ Шади Риад
3 Испания зщ Хуан Миранда
14 Португалия пз Вильям Карвалью
21 Испания пз Марк Рока
22 Испания пз Иско
38 Испания нп Ассане Диао
7 Марокко нп Эз Абде
10 Испания нп Айосе Перес
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Бетис0 : 1Хетафе
28.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Хетафе0 : 1Бетис
02.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Хетафе0 : 0Бетис
26.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Бетис2 : 0Хетафе
19.02.2021 Испания - Примера 24-й тур Бетис1 : 0Хетафе
29.09.2020 Испания - Примера 4-й тур Хетафе3 : 0Бетис
26.01.2020 Испания - Примера 21-й тур Хетафе1 : 0Бетис
15.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Бетис1 : 1Хетафе
03.03.2019 Испания - Примера 26-й тур Бетис1 : 2Хетафе
28.10.2018 Испания - Примера 10-й тур Хетафе2 : 0Бетис
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 2 : 2Хетафе
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур Хетафе0 : 0
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур 2 : 2Хетафе
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 4 : 3Хетафе
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Хетафе3 : 2
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 1 : 1Бетис
05.10.2023 Лига Европы Группа C. 2-й тур Бетис2 : 1
01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур Бетис3 : 0
28.09.2023 Испания - Примера 7-й тур 1 : 1Бетис
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Бетис1 : 1

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