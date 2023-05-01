Севилья - Реал Мадрид 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
21 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Реал Мадрид, которое состоится 21 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|18
|пз
|Джибриль Соу
|10
|пз
|Иван Ракитич
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|5
|нп
|Лукас Окампос
|7
|нп
|Сусо
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Тони Кроос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|14
|нп
|Хоселу
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|27.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 1
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 3
|28.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|09.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|05.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|18.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 1
|22.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 1
|19.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 0
|26.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|29.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|5 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 3
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1