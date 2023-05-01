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Севилья - Реал Мадрид 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
21 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Севилья
Реал Мадрид

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Реал Мадрид, которое состоится 21 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Реал Мадрид
Мадрид
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
16 Испания зщ Хесус Навас
22 Франция зщ Луак Баде
4 Испания зщ Серхио Рамос
19 Аргентина зщ Маркос Акунья
18 Швейцария пз Джибриль Соу
10 Хорватия пз Иван Ракитич
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
5 Аргентина нп Лукас Окампос
7 Испания нп Сусо
15 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
25 Испания вр Кепа Аррисабалага
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
4 Австрия зщ Давид Алаба
12 Франция пз Эдуарду Камавинга
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
18 Франция пз Орельен Тчуамени
8 Германия пз Тони Кроос
5 Англия пз Джуд Беллингем
14 Испания нп Хоселу
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
27.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Севилья1 : 2Реал Мадрид
22.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Реал Мадрид3 : 1Севилья
17.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Севилья2 : 3Реал Мадрид
28.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Реал Мадрид2 : 1Севилья
09.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Реал Мадрид2 : 2Севилья
05.12.2020 Испания - Примера 12-й тур Севилья0 : 1Реал Мадрид
18.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Реал Мадрид2 : 1Севилья
22.09.2019 Испания - Примера 5-й тур Севилья0 : 1Реал Мадрид
19.01.2019 Испания - Примера 20-й тур Реал Мадрид2 : 0Севилья
26.09.2018 Испания - Примера 6-й тур Севилья3 : 0Реал Мадрид
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Севилья2 : 2
03.10.2023 Лига чемпионов Группа B. 2-й тур 2 : 2Севилья
29.09.2023 Испания - Примера 8-й тур 1 : 0Севилья
26.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Севилья5 : 1
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 0 : 0Севилья
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Реал Мадрид4 : 0
03.10.2023 Лига чемпионов Группа C. 2-й тур 2 : 3Реал Мадрид
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур 0 : 3Реал Мадрид
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Реал Мадрид2 : 0
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 3 : 1Реал Мадрид

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