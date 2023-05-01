Сельта - Атлетико М 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
21 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетико М, которое состоится 21 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Иван Вильяр
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|14
|пз
|Лукас де ла Торре
|8
|пз
|Фран Бельтран
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|11
|нп
|Франко Серви
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Ларсен
|13
|вр
|Ян Облак
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|12
|нп
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 1
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|08.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|07.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|13.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|01.09.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|3 : 2
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 2
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1