23:34 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 октября
Суббота 21 октября
Свернуть список

Сельта - Атлетико М 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
21 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Сельта
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетико М, которое состоится 21 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Атлетико М
Мадрид
13 Испания вр Иван Вильяр
3 Испания зщ Оскар Мингеса
4 Испания зщ Унай Нуньес
2 Швеция зщ Карл Старфельт
23 Испания зщ Мануэль Санчес
14 США пз Лукас де ла Торре
8 Испания пз Фран Бельтран
17 Франция нп Жонатан Бамба
11 Аргентина нп Франко Серви
10 Испания нп Яго Аспас
18 Норвегия нп Йёрген Ларсен
13 Словения вр Ян Облак
3 Испания зщ Сесар Аспиликуэта
22 Испания зщ Марио Эрмосо
16 Аргентина зщ Науэль Молина
20 Бельгия пз Аксель Витсель
14 Испания пз Маркос Льоренте
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Сауль Ньигес
12 Бразилия нп Самуэл Лино
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Испания нп Альваро Мората
Главные тренеры
Испания Рафаэль Бенитес
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
12.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Сельта0 : 1Атлетико М
10.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Атлетико М4 : 1Сельта
26.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Атлетико М2 : 0Сельта
15.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Сельта1 : 2Атлетико М
08.02.2021 Испания - Примера 22-й тур Атлетико М2 : 2Сельта
17.10.2020 Испания - Примера 6-й тур Сельта0 : 2Атлетико М
07.07.2020 Испания - Примера 35-й тур Сельта1 : 1Атлетико М
21.09.2019 Испания - Примера 5-й тур Атлетико М0 : 0Сельта
13.04.2019 Испания - Примера 32-й тур Атлетико М2 : 0Сельта
01.09.2018 Испания - Примера 3-й тур Сельта2 : 0Атлетико М
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Сельта2 : 2
02.10.2023 Испания - Примера 8-й тур 2 : 1Сельта
28.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Сельта1 : 1
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 3 : 2Сельта
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Сельта0 : 1
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Атлетико М2 : 1
04.10.2023 Лига чемпионов Группа E. 2-й тур Атлетико М3 : 2
01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур Атлетико М3 : 2
28.09.2023 Испания - Примера 7-й тур 0 : 2Атлетико М
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Атлетико М3 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close