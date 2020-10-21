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Аль-Наср - Дамак 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
21 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про лига, 10-й тур
Аль-Наср
Дамак

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Дамак, которое состоится 21 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Дамак
Хамис-Мушайт
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
Румыния Космин Контра
История личных встреч
06.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 9-й тур Аль-Наср2 : 2
02.10.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 2-й тур Аль-Наср3 : 1
29.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 8-й тур 1 : 2Аль-Наср
22.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 7-й тур Аль-Наср4 : 3
19.09.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 1-й тур 0 : 2Аль-Наср
05.10.2023 Саудовская Аравия - Про лига 9-й тур Дамак4 : 1
30.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 8-й тур 0 : 2Дамак
21.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 7-й тур Дамак1 : 1
14.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 6-й тур 4 : 2Дамак
02.09.2023 Саудовская Аравия - Про лига 5-й тур 3 : 1Дамак

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