Аль-Наср - Дамак 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
21 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Дамак, которое состоится 21 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Дамак
Хамис-Мушайт
Главные тренеры
|Луиш Каштру
|Космин Контра
История личных встреч
|06.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|9-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 2-й тур
|3 : 1
|29.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|8-й тур
|1 : 2
|22.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|7-й тур
|4 : 3
|19.09.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 1-й тур
|0 : 2
|05.10.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|9-й тур
|4 : 1
|30.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|8-й тур
|0 : 2
|21.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|7-й тур
|1 : 1
|14.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|6-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Саудовская Аравия - Про лига
|5-й тур
|3 : 1