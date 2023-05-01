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НЕК Неймеген - Алмере Сити 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
21 Октября 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
НЕК Неймеген
Алмере Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Алмере Сити, которое состоится 21 Октября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Алмере Сити
Алмере
22НидерландыврРобин Руфс
28НидерландызщБарт ван Рой
3НидерландызщФилиппе Сандлер
17НидерландызщБрам Нуйтинк
24НидерландызщКалвин Вердонк
20ДанияпзЛассе Шоне
71НидерландыпзДирк Пропер
8ДанияпзМагнус Маттссон
11ИспаниянпРобер Гонсалес
10НидерландынпСонтье Хансен
12НидерландынпБас Дост
1НидерландыврНордин Баккер
4НидерландызщДамиан ван Брюген
5ФранциязщЛоик Мбе Со
22ФранциязщТео Барбе
20НидерландызщХамби Акуйоби
15НидерландызщПер Копмейнерс
2НидерландызщШерел Флоранус
28НидерландыпзСтейе Ресинк
9ФранциянпТомас Робине
27НидерландынпRajiv van La Parra
11ФранциянпЯнн Китала
Главные тренеры
НидерландыАлекс Пастор
История личных встреч
11.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаАлмере Сити0 : 4НЕК Неймеген
15.05.2021Нидерланды - Переходной турнир1-й раундАлмере Сити0 : 4НЕК Неймеген
02.04.2021Нидерланды - Первый дивизион31-й турАлмере Сити2 : 0НЕК Неймеген
20.09.2020Нидерланды - Первый дивизион4-й турНЕК Неймеген0 : 1Алмере Сити
13.12.2019Нидерланды - Первый дивизион19-й турНЕК Неймеген2 : 3Алмере Сити
22.02.2019Нидерланды - Первый дивизион26-й турНЕК Неймеген5 : 0Алмере Сити
05.10.2018Нидерланды - Первый дивизион8-й турАлмере Сити1 : 0НЕК Неймеген
19.01.2018Нидерланды - Первый дивизион21-й турАлмере Сити3 : 2НЕК Неймеген
18.08.2017Нидерланды - Первый дивизион1-й турНЕК Неймеген3 : 1Алмере Сити
07.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й тур1 : 1НЕК Неймеген
01.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турНЕК Неймеген1 : 3
23.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турНЕК Неймеген3 : 0
16.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й тур4 : 0НЕК Неймеген
01.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й тур1 : 1НЕК Неймеген
07.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турАлмере Сити1 : 0
30.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й тур0 : 2Алмере Сити
23.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турАлмере Сити0 : 4
17.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й тур0 : 0Алмере Сити
02.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турАлмере Сити1 : 2

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