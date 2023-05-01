НЕК Неймеген - Алмере Сити 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
21 Октября 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Алмере Сити, которое состоится 21 Октября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Алмере Сити
Алмере
|22
|вр
|Робин Руфс
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|20
|пз
|Лассе Шоне
|71
|пз
|Дирк Пропер
|8
|пз
|Магнус Маттссон
|11
|нп
|Робер Гонсалес
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|12
|нп
|Бас Дост
|1
|вр
|Нордин Баккер
|4
|зщ
|Дамиан ван Брюген
|5
|зщ
|Лоик Мбе Со
|22
|зщ
|Тео Барбе
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|9
|нп
|Томас Робине
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
|11
|нп
|Янн Китала
Главные тренеры
|Алекс Пастор
История личных встреч
|11.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 4
|15.05.2021
|Нидерланды - Переходной турнир
|1-й раунд
|0 : 4
|02.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|31-й тур
|2 : 0
|20.09.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 1
|13.12.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 3
|22.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|26-й тур
|5 : 0
|05.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 0
|19.01.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|21-й тур
|3 : 2
|18.08.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|1-й тур
|3 : 1
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|4 : 0
|01.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 2