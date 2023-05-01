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Динамо Мн - Минск 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
21 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
Динамо Мн
Минск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Минск, которое состоится 21 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Минск
Минск
История личных встреч
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск1 : 1Динамо Мн
07.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо Мн3 : 1Минск
18.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск0 : 1Динамо Мн
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 0Минск
24.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Минск1 : 3Динамо Мн
12.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн1 : 0Минск
28.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Минск3 : 2Динамо Мн
11.08.2019 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн3 : 2Минск
05.04.2019 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Минск0 : 0Динамо Мн
20.10.2018 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Минск3 : 3Динамо Мн
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 1 : 4Динамо Мн
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 1
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 0 : 4Динамо Мн
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 1
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 0 : 3Динамо Мн
29.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Минск1 : 1
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 0Минск
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск0 : 0
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 3 : 0Минск
25.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Минск1 : 0

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