Динамо Мн - Минск 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
21 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Минск, которое состоится 21 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Минск
Минск
История личных встреч
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|07.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 1
|18.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|24.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 3
|12.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|28.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 2
|11.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|05.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|20.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|3 : 3
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 4
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|29.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|25.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0