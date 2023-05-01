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Славия-Мозырь - БАТЭ 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
21 Октября 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
Славия-Мозырь
БАТЭ

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - БАТЭ, которое состоится 21 Октября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур БАТЭ1 : 1Славия-Мозырь
07.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ4 : 0Славия-Мозырь
20.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Славия-Мозырь0 : 3БАТЭ
16.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь3 : 1БАТЭ
08.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь1 : 2БАТЭ
29.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ3 : 0Славия-Мозырь
11.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ1 : 1Славия-Мозырь
29.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч БАТЭ2 : 0Славия-Мозырь
08.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Славия-Мозырь1 : 0БАТЭ
28.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Славия-Мозырь2 : 1БАТЭ
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь2 : 1
15.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь4 : 1
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 0 : 2Славия-Мозырь
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур БАТЭ1 : 2
03.10.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 0БАТЭ
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 1 : 1БАТЭ
26.09.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ1 : 2
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур БАТЭ2 : 1

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