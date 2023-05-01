Славия-Мозырь - БАТЭ 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
21 Октября 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - БАТЭ, которое состоится 21 Октября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|07.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|4 : 0
|20.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 3
|16.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 1
|08.08.2021
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|29.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 0
|11.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|29.04.2020
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|08.04.2020
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|28.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 1
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|15.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
|03.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|26.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1