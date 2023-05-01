Динамо Тб - Гагра 21 Октября прямая трансляция
21 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Гагра, которое состоится 21 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Гагра
Гагра
История личных встреч
|13.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 6
|06.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|3 : 5
|03.12.2022
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 1
|20.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|5 : 0
|23.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 1
|29.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|4 : 1
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0