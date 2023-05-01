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Динамо Тб - Гагра 21 Октября прямая трансляция

21 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 30-й тур
Динамо Тб
Гагра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Гагра, которое состоится 21 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Гагра
Гагра
История личных встреч
13.08.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Гагра1 : 6Динамо Тб
06.05.2023 Грузия - Высшая лига 12-й тур Динамо Тб0 : 0Гагра
08.03.2023 Грузия - Высшая лига 3-й тур Гагра3 : 5Динамо Тб
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Тб2 : 1Гагра
18.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Гагра0 : 1Динамо Тб
20.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Тб5 : 0Гагра
23.04.2022 Грузия - Высшая лига 9-й тур Гагра1 : 0Динамо Тб
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур 3 : 2Динамо Тб
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Динамо Тб3 : 1
29.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Динамо Тб1 : 0
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 2 : 2Динамо Тб
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Динамо Тб1 : 1
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Гагра4 : 1
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 2 : 2Гагра
27.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Гагра1 : 0
23.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 3 : 1Гагра
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Гагра0 : 0

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