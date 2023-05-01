Торпедо Кт - Самтредиа 21 Октября прямая трансляция
21 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Самтредиа, которое состоится 21 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|14.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 3
|06.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 2
|21.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|4 : 1
|20.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|4 : 1
|09.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|13.09.2020
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|11.11.2018
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|0 : 8
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 0
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|4 : 2