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Торпедо Кт - Самтредиа 21 Октября прямая трансляция

21 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 30-й тур
Торпедо Кт
Самтредиа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Самтредиа, которое состоится 21 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
14.08.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Самтредиа2 : 3Торпедо Кт
06.05.2023 Грузия - Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт1 : 0Самтредиа
08.03.2023 Грузия - Высшая лига 3-й тур Самтредиа0 : 2Торпедо Кт
21.11.2021 Грузия - Высшая лига 34-й тур Торпедо Кт4 : 1Самтредиа
20.09.2021 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самтредиа4 : 1Торпедо Кт
09.06.2021 Грузия - Высшая лига 16-й тур Торпедо Кт1 : 1Самтредиа
06.04.2021 Грузия - Высшая лига 7-й тур Самтредиа0 : 0Торпедо Кт
13.09.2020 Грузия - Высшая лига 11-й тур Торпедо Кт2 : 1Самтредиа
07.03.2020 Грузия - Высшая лига 2-й тур Самтредиа1 : 0Торпедо Кт
11.11.2018 Грузия - Высшая лига 32-й тур Самтредиа0 : 8Торпедо Кт
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур 0 : 1Торпедо Кт
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Торпедо Кт5 : 0
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Торпедо Кт0 : 3
23.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 0 : 0Торпедо Кт
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 1 : 1Торпедо Кт
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Самтредиа3 : 2
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 1 : 1Самтредиа
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 0 : 3Самтредиа
23.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Самтредиа3 : 1
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самтредиа4 : 2

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