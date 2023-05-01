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Астана - Жетысу 21 Октября прямая трансляция

21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 25-й тур
Астана
Жетысу

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Жетысу, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
09.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Жетысу0 : 2Астана
02.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Жетысу1 : 3Астана
14.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Астана1 : 0Жетысу
27.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Жетысу1 : 2Астана
27.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Астана3 : 0Жетысу
22.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 27-й тур Жетысу2 : 1Астана
31.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Астана1 : 0Жетысу
30.03.2019 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Жетысу0 : 2Астана
30.09.2018 Казахстан - Премьер-лига 28-й тур Астана3 : 0Жетысу
27.05.2018 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Астана3 : 0Жетысу
05.10.2023 Лига конференций Группа C. 2-й тур Астана1 : 2
30.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур 2 : 0Астана
27.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Астана5 : 2
24.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур 1 : 2Астана
21.09.2023 Лига конференций Группа C. 1-й тур 5 : 1Астана
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Жетысу1 : 2
24.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур 1 : 2Жетысу
17.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Жетысу1 : 2
26.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 1 : 1Жетысу
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Жетысу0 : 1

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