Астана - Жетысу 21 Октября прямая трансляция
21 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Жетысу, которое состоится 21 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
|09.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|02.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|14.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|27.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|22.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|31.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|30.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|30.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|27.05.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|5 : 2
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа C. 1-й тур
|5 : 1
|01.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1