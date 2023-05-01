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Оттава Сенаторз - Детройт Ред Уингз 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
21 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 21 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
Канада Ди Джей Смит
США Дерек Лалонд
История личных встреч
01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 1Детройт Ред Уингз
28.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 2Детройт Ред Уингз
01.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 2Оттава Сенаторз
17.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 6Оттава Сенаторз
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4Оттава Сенаторз
03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Детройт Ред Уингз
02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 5Оттава Сенаторз
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3 БДетройт Ред Уингз
11.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 БОттава Сенаторз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4Оттава Сенаторз
19.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 1
16.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Оттава Сенаторз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз4 : 6
19.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 3
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Детройт Ред Уингз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 4
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Детройт Ред Уингз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз4 : 3

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