Оттава Сенаторз - Детройт Ред Уингз 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
21 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 21 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|28.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|13.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|02.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|11.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|20.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|19.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|16.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 6
|19.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3