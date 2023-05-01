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Аризона Койотс - Анахайм Дакс 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
21 Октября 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Анахайм Дакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Анахайм Дакс, которое состоится 21 Октября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
США Грег Кронин
История личных встреч
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс7 : 1Анахайм Дакс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс2 : 4Аризона Койотс
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс4 : 5Анахайм Дакс
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4 ОТАнахайм Дакс
29.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 1 ОТАризона Койотс
25.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Анахайм Дакс
29.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс3 : 1Аризона Койотс
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс2 : 3Анахайм Дакс
02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс0 : 5Анахайм Дакс
18.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 6 ОТАризона Койотс
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Аризона Койотс
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Аризона Койотс
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Аризона Койотс
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БАризона Койотс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс7 : 1Анахайм Дакс
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3
16.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс6 : 3
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Анахайм Дакс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс7 : 1Анахайм Дакс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс2 : 4Аризона Койотс

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