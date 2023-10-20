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Ислам Махачев - Александр Волкановски 21 Октября прямая трансляция

Арена: Этихад-Арена (Абу-Даби, ОАЭ)
21 Октября 2023 года в 23:00 (+03:00) (+03:00). UFC 2023, UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Ислам Махачев - Александр Волкановски
Ислам Махачев
Александр Волкановски

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Многие любители единоборств, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между Ислам Махачев - Александр Волкановски, которое состоится 21 Октября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: UFC 2023, UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ, Арена: Этихад-Арена (Абу-Даби, ОАЭ). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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