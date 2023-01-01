Эдмонтон Ойлерз - Виннипег Джетс 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
22 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Виннипег Джетс, которое состоится 22 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Джей Вудкрофт
|Рик Боунесс
История личных встреч
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 0
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 Б
|05.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|04.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|01.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|02.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|26.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|20.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|17.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3