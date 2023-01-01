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Эдмонтон Ойлерз - Виннипег Джетс 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
22 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Виннипег Джетс, которое состоится 22 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
Канада Джей Вудкрофт
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс5 : 0Эдмонтон Ойлерз
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз1 : 2 БВиннипег Джетс
05.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс7 : 5Эдмонтон Ойлерз
04.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 3Виннипег Джетс
01.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 2Виннипег Джетс
02.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс2 : 3 БЭдмонтон Ойлерз
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз4 : 0Виннипег Джетс
20.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Эдмонтон Ойлерз
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 1 БВиннипег Джетс
17.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2Эдмонтон Ойлерз
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Эдмонтон Ойлерз
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Эдмонтон Ойлерз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 1Эдмонтон Ойлерз
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз3 : 1
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 5
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 5
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 4
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Виннипег Джетс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс0 : 3

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