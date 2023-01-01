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Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Рейнджерс 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
22 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Нью-Йорк Рейнджерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 22 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 3Сиэтл Кракен
18.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
30.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2Сиэтл Кракен
01.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен7 : 4
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 4
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БСиэтл Кракен
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Сиэтл Кракен
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Сиэтл Кракен
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3

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