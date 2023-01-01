Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Рейнджерс 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
22 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 22 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|11.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|18.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|30.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|01.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3