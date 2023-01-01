Лос-Анджелес Кингз - Бостон Брюинз 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
22 Октября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Бостон Брюинз, которое состоится 22 Октября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|06.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|08.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|01.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|18.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|09.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|17.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|29.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|24.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 ОТ