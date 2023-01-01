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Лос-Анджелес Кингз - Бостон Брюинз 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
22 Октября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Бостон Брюинз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Бостон Брюинз, которое состоится 22 Октября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
Канада Тодд Маклеллан
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
06.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 5Бостон Брюинз
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
08.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3 ОТЛос-Анджелес Кингз
01.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз0 : 7Бостон Брюинз
18.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
17.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4Бостон Брюинз
09.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
17.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2Бостон Брюинз
29.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
24.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 4Бостон Брюинз
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 7Лос-Анджелес Кингз
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Лос-Анджелес Кингз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 6 Б
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 5
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 7
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Бостон Брюинз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 3
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 5 ОТ

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