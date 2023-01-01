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Детройт Ред Уингз - Калгари Флэймз 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
23 Октября 2023 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Калгари Флэймз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Калгари Флэймз, которое состоится 23 Октября 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
Канада Райан Хаска
История личных встреч
17.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 5Детройт Ред Уингз
10.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1Калгари Флэймз
13.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 0Детройт Ред Уингз
22.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 3Калгари Флэймз
24.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 4Калгари Флэймз
18.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 1Детройт Ред Уингз
19.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 4Детройт Ред Уингз
03.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 5Калгари Флэймз
16.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз8 : 2Калгари Флэймз
10.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 3Детройт Ред Уингз
19.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 3
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Детройт Ред Уингз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 4
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Детройт Ред Уингз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз4 : 3
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Калгари Флэймз
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Калгари Флэймз
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БКалгари Флэймз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Калгари Флэймз
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3

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