Детройт Ред Уингз - Калгари Флэймз 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
23 Октября 2023 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Калгари Флэймз, которое состоится 23 Октября 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Райан Хаска
История личных встреч
|17.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|10.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|22.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|24.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|19.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|03.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|16.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|10.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3