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Урал - Сочи 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
22 Октября 2023 года в 12:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Урал
Сочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Сочи, которое состоится 22 Октября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Сочи
Сочи
Главные тренеры
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
РоссияАлександр Васильевич Точилин
История личных встреч
03.06.2023МИР Российская Премьер-лига30-й турУрал1 : 0Сочи
30.10.2022МИР Российская Премьер-лига15-й турСочи2 : 2Урал
20.10.2022Фонбет Кубок РоссииГруппа DСочи2 : 3Урал
31.08.2022Фонбет Кубок РоссииГруппа DУрал2 : 0Сочи
27.11.2021Россия - Премьер-Лига16-й турУрал1 : 1Сочи
09.08.2021Россия - Премьер-Лига3-й турСочи2 : 0Урал
29.11.2020Россия - Премьер-Лига16-й турУрал1 : 0Сочи
30.08.2020Россия - Премьер-Лига6-й турСочи0 : 0Урал
08.03.2020Россия - Премьер-Лига21-й турСочи2 : 0Урал
26.08.2019Россия - Премьер-Лига7-й турУрал3 : 1Сочи
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турУрал2 : 2
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BУрал2 : 0
29.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур2 : 2Урал
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур2 : 0Урал
20.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BУрал0 : 0 4 : 2
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турСочи0 : 2
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AСочи1 : 2
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур2 : 0Сочи
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур2 : 1Сочи
20.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа A1 : 1 4 : 2Сочи
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Урал» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.

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