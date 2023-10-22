Урал - Сочи 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
22 Октября 2023 года в 12:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Сочи, которое состоится 22 Октября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Александр Васильевич Точилин
История личных встреч
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|20.10.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|2 : 0
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 1
|09.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 0
|29.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|0 : 0
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|2 : 0
|26.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|29.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 0 4 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 2
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Урал» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.