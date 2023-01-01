Спартак М - Пари Нижний Новгород 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
22 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 22 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|0 : 3
|08.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|0 : 3
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.