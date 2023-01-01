22:22 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 октября
Воскресенье 22 октября
Свернуть список

Спартак М - Пари Нижний Новгород 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
22 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Спартак МПари Нижний Новгород

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 22 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
ИспанияГильермо Абаскаль
РоссияСергей Николаевич Юран
История личных встреч
19.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DПари Нижний Новгород0 : 3Спартак М
08.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DСпартак М5 : 4Пари Нижний Новгород
28.05.2023МИР Российская Премьер-лига29-й турСпартак М0 : 0Пари Нижний Новгород
02.10.2022МИР Российская Премьер-лига11-й турПари Нижний Новгород1 : 2Спартак М
19.03.2022Россия - Премьер-Лига22-й турПари Нижний Новгород1 : 1Спартак М
07.08.2021Россия - Премьер-Лига3-й турСпартак М1 : 2Пари Нижний Новгород
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турСпартак М2 : 2
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа D3 : 0Спартак М
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур4 : 0Спартак М
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турСпартак М1 : 0
19.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DПари Нижний Новгород0 : 3Спартак М
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турПари Нижний Новгород2 : 0
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа D3 : 0Пари Нижний Новгород
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур1 : 0Пари Нижний Новгород
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турПари Нижний Новгород3 : 1
19.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DПари Нижний Новгород0 : 3Спартак М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close