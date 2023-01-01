Зенит - Крылья Советов 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
22 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Крылья Советов, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|09.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 1
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 5
|20.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|22.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 1
|26.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|2 : 1
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|0 : 2
|28.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|4 : 2
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 3
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Зенит» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.