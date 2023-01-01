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Зенит - Крылья Советов 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
22 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Зенит
Крылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Крылья Советов, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
09.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CКрылья Советов0 : 1Зенит
29.04.2023МИР Российская Премьер-лига25-й турКрылья Советов1 : 5Зенит
20.10.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа BЗенит2 : 1Крылья Советов
14.09.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа BКрылья Советов2 : 0Зенит
22.07.2022МИР Российская Премьер-лига2-й турЗенит3 : 0Крылья Советов
13.03.2022Россия - Премьер-Лига21-й турКрылья Советов1 : 1Зенит
25.09.2021Россия - Премьер-Лига9-й турЗенит2 : 1Крылья Советов
26.06.2020Россия - Премьер-Лига24-й турЗенит2 : 1Крылья Советов
27.10.2019Россия - Премьер-Лига14-й турКрылья Советов0 : 2Зенит
28.04.2019Россия - Премьер-Лига26-й турЗенит4 : 2Крылья Советов
14.10.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 2Зенит
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур0 : 2Зенит
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CЗенит2 : 1
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур3 : 1Зенит
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турЗенит1 : 2
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур2 : 0Крылья Советов
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CКрылья Советов0 : 3
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турКрылья Советов4 : 0
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турКрылья Советов2 : 1
19.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа C1 : 2Крылья Советов
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Зенит» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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