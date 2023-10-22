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Ростов - Ахмат 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
22 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Ростов
Ахмат

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Ахмат, которое состоится 22 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
БеларусьМирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
28.05.2023МИР Российская Премьер-лига29-й турРостов3 : 2Ахмат
27.11.2022Фонбет Кубок РоссииГруппа CРостов3 : 0Ахмат
29.10.2022МИР Российская Премьер-лига15-й турАхмат1 : 2Ростов
29.09.2022Фонбет Кубок РоссииГруппа CАхмат3 : 1Ростов
27.11.2021Россия - Премьер-Лига16-й турАхмат2 : 0Ростов
26.09.2021Россия - Премьер-Лига9-й турРостов1 : 2Ахмат
21.02.2021Кубок России1/8 финалаРостов0 : 1Ахмат
13.12.2020Россия - Премьер-Лига18-й турАхмат0 : 1Ростов
18.10.2020Россия - Премьер-Лига11-й турРостов3 : 0Ахмат
29.02.2020Россия - Премьер-Лига20-й турАхмат1 : 1Ростов
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур3 : 2Ростов
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа B3 : 1Ростов
29.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турРостов2 : 2
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турРостов3 : 3
20.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа B1 : 1 2 : 4Ростов
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турАхмат0 : 1
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа C0 : 3Ахмат
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турАхмат1 : 1
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур1 : 0Ахмат
20.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CАхмат3 : 3 2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Ростов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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