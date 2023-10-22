Ростов - Ахмат 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
22 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Ахмат, которое состоится 22 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
|27.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 0
|29.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|29.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 0
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|1 : 2
|21.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|13.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|0 : 1
|18.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|3 : 0
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 1
|29.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 1 2 : 4
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 3
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 3 2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Ростов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.