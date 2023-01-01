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Астон Вилла - Вест Хэм Юнайтед 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
22 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 22 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
2 Польша зщ Мэтти Кэш
44 Франция пз Бубакар Камара
6 Бразилия пз Дуглас Луис
7 Шотландия пз Джон Макгинн
19 Франция пз Мусса Диаби
11 Англия нп Олли Уоткинс
23 Франция вр Альфонс Ареола
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Ямайка нп Майкл Антонио
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
12.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Астон Вилла
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Астон Вилла0 : 1Вест Хэм Юнайтед
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Астон Вилла
31.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Астон Вилла1 : 4Вест Хэм Юнайтед
03.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла1 : 3Вест Хэм Юнайтед
30.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Астон Вилла
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Астон Вилла
16.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Астон Вилла0 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.02.2016 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Астон Вилла
26.12.2015 Англия - Премьер-лига 18-й тур Астон Вилла1 : 1Вест Хэм Юнайтед
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Астон Вилла
05.10.2023 Лига конференций Группа E. 2-й тур Астон Вилла1 : 0
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Астон Вилла6 : 1
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Астон Вилла1 : 2
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 0 : 1Астон Вилла
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
05.10.2023 Лига Европы Группа A. 2-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Вест Хэм Юнайтед

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