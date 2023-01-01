Астон Вилла - Вест Хэм Юнайтед 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
22 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 22 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Джон Макгинн
|19
|пз
|Мусса Диаби
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|31.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 4
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|30.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|16.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|26.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|6 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1