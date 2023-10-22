Лорьян - Ренн 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
22 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ренн, которое состоится 22 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ренн
Ренн
|38
|вр
|Ивон Мвого
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|12
|зщ
|Дарлин Йонгва
|37
|пз
|Тео Ле Брис
|19
|пз
|Лоран Абергель
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|10
|пз
|Ромен Февр
|22
|пз
|Эли Крупи
|27
|нп
|Айегун Тосин
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|8
|пз
|Батист Сантамария
|11
|пз
|Людовик Блас
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|10
|нп
|Амин Гуири
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Бруно Женезио
История личных встреч
|27.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|5 : 0
|18.12.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 0
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 2
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 3
|25.02.2017
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|29.11.2016
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|26.10.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|5 : 3
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|3 : 0