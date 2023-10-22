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Лорьян - Ренн 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
22 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Лорьян
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ренн, которое состоится 22 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ренн
Ренн
38ШвейцарияврИвон Мвого
3ТунисзщМонтассар Тальби
15ФранциязщЖульен Лапорт
95ФранциязщСулейман Туре
12КамерунзщДарлин Йонгва
37ФранцияпзТео Ле Брис
19ФранцияпзЛоран Абергель
21ФранцияпзЖюльен Понсо
10ФранцияпзРомен Февр
22ФранцияпзЭли Крупи
27БениннпАйегун Тосин
30ФранцияврСтив Манданда
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
23ФранциязщВарме Омари
5БельгиязщАртур Теате
3ФранциязщАдриен Трюффер
14ФранцияпзБенжамен Буриго
8ФранцияпзБатист Сантамария
11ФранцияпзЛюдовик Блас
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
10ФранциянпАмин Гуири
9ФранциянпАрно Калимуэндо
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
27.01.2023Франция - Лига 120-й турЛорьян2 : 1Ренн
07.08.2022Франция - Лига 11-й турРенн0 : 1Лорьян
24.04.2022Франция - Лига 134-й турРенн5 : 0Лорьян
18.12.2021Кубок Франции1/32 финалаРенн1 : 0Лорьян
28.11.2021Франция - Лига 115-й турЛорьян0 : 2Ренн
03.02.2021Франция - Лига 123-й турРенн1 : 1Лорьян
20.12.2020Франция - Лига 116-й турЛорьян0 : 3Ренн
25.02.2017Франция - Лига 127-й турРенн1 : 0Лорьян
29.11.2016Франция - Лига 115-й турЛорьян2 : 1Ренн
26.10.2016Франция - Кубок лиги1/16 финалаРенн3 : 2Лорьян
08.10.2023Франция - Лига 18-й тур3 : 3Лорьян
01.10.2023Франция - Лига 17-й турЛорьян0 : 3
23.09.2023Франция - Лига 16-й тур5 : 3Лорьян
17.09.2023Франция - Лига 15-й турЛорьян2 : 2
03.09.2023Франция - Лига 14-й тур3 : 0Лорьян
08.10.2023Франция - Лига 18-й турРенн1 : 3
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа F. 2-й тур1 : 0Ренн
01.10.2023Франция - Лига 17-й турРенн3 : 1
24.09.2023Франция - Лига 16-й тур0 : 0Ренн
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа F. 1-й турРенн3 : 0

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