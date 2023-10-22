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Лилль - Брест 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
22 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Лилль
Брест

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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Брест, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Брест
Брест
30ФранцияврЛюка Шевалье
22ПортугалиязщТьяго Сантос
15ФранциязщЛени Йоро
4Бразилиязщ Алешандро
31Бразилиязщ Исмаили
6АлжирпзНабиль Бенталеб
21ФранцияпзБенжамен Андре
10ФранцияпзРеми Кабелла
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
23КосовонпЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
2ФранциязщБрэдли Локо
28ФранцияпзЖонас Мартен
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
4МароккопзАшраф Дари
8ФранцияпзУго Маньетти
9БениннпСтив Мунье
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
10ФранциянпРомен дель Кастильо
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
24.02.2023Франция - Лига 125-й турЛилль2 : 1Брест
11.01.2023Франция - Лига 118-й турБрест0 : 0Лилль
22.01.2022Франция - Лига 122-й турБрест2 : 0Лилль
23.10.2021Франция - Лига 111-й турЛилль1 : 1Брест
14.02.2021Франция - Лига 125-й турЛилль0 : 0Брест
08.11.2020Франция - Лига 110-й турБрест3 : 2Лилль
06.12.2019Франция - Лига 117-й турЛилль1 : 0Брест
31.03.2013Франция - Лига 130-й турБрест1 : 2Лилль
10.11.2012Франция - Лига 112-й турЛилль1 : 0Брест
07.04.2012Франция - Лига 131-й турБрест3 : 1Лилль
08.10.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 1Лилль
05.10.2023Лига конференцийГруппа A. 2-й тур0 : 0Лилль
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 2Лилль
26.09.2023Франция - Лига 16-й турЛилль1 : 2
20.09.2023Лига конференцийГруппа A. 1-й турЛилль2 : 0
08.10.2023Франция - Лига 18-й турБрест1 : 1
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 0Брест
23.09.2023Франция - Лига 16-й турБрест1 : 0
17.09.2023Франция - Лига 15-й тур1 : 2Брест
02.09.2023Франция - Лига 14-й турБрест0 : 0

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