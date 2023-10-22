Лилль - Брест 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
22 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Брест, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Брест
Брест
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Реми Кабелла
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|28
|пз
|Жонас Мартен
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|4
|пз
|Ашраф Дари
|8
|пз
|Уго Маньетти
|9
|нп
|Стив Мунье
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Эрик Руа
История личных встреч
|24.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|22.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|23.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 2
|06.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|31.03.2013
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|10.11.2012
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|07.04.2012
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|26.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|20.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 0