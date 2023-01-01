Нант - Монпелье 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
22 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Монпелье, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Монпелье
Монпелье
|1
|вр
|Альбан Лафон
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|25
|пз
|Флоран Молле
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|11
|нп
|Маркус Коко
|27
|нп
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|4
|зщ
|Кики Куяте
|17
|зщ
|Тео Сент-Люс
|13
|пз
|Жорис Шотар
|12
|пз
|Жордан Ферри
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|10
|нп
|Вахби Хазри
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Пьер Аритуи
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 3
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|08.01.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|30.10.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 3
|06.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|5 : 3
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|01.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3