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Нант - Монпелье 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
22 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Нант
Монпелье

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Монпелье, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Монпелье
Монпелье
1ФранцияврАльбан Лафон
2ФранциязщЖан-Кевин Дюверн
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
4ФранциязщНиколя Паллуа
29ФранцияпзКентен Мерлен
25ФранцияпзФлоран Молле
5ИспанияпзПедро Чиривелья
6Бразилияпз Дуглас
11ФранциянпМаркус Коко
27НигериянпМозес Саймон
39ФранциянпМаттис Аблин
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
27ШвейцариязщБечир Омерагич
4МализщКики Куяте
17ФранциязщТео Сент-Люс
13ФранцияпзЖорис Шотар
12ФранцияпзЖордан Ферри
11ФранцияпзТежи Саванье
9ИорданиянпМусса Аль-Тамари
10ТуниснпВахби Хазри
8НигериянпАкор Адамс
Главные тренеры
ФранцияПьер Аритуи
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
20.05.2023Франция - Лига 136-й турНант0 : 3Монпелье
15.01.2023Франция - Лига 119-й турМонпелье0 : 3Нант
06.03.2022Франция - Лига 127-й турНант2 : 0Монпелье
31.10.2021Франция - Лига 112-й турМонпелье2 : 0Нант
23.05.2021Франция - Лига 138-й турНант1 : 2Монпелье
09.01.2021Франция - Лига 119-й турМонпелье1 : 1Нант
31.08.2019Франция - Лига 14-й турНант1 : 0Монпелье
18.05.2019Франция - Лига 137-й турМонпелье1 : 1Нант
08.01.2019Франция - Лига 118-й турНант2 : 0Монпелье
30.10.2018Франция - Кубок лиги1/16 финалаМонпелье0 : 3Нант
06.10.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 2Нант
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур3 : 1Нант
23.09.2023Франция - Лига 16-й турНант5 : 3
17.09.2023Франция - Лига 15-й тур0 : 1Нант
01.09.2023Франция - Лига 14-й турНант1 : 1
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур0 : 3Монпелье
24.09.2023Франция - Лига 16-й турМонпелье0 : 0
17.09.2023Франция - Лига 15-й тур2 : 2Монпелье
03.09.2023Франция - Лига 14-й тур1 : 0Монпелье
27.08.2023Франция - Лига 13-й турМонпелье1 : 3

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