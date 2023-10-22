Тулуза - Реймс 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
22 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Реймс, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Реймс
Реймс
|50
|вр
|Гийом Ресте
|25
|зщ
|Кевин Кебен
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|24
|пз
|Кристиан Кассерес
|20
|пз
|Никлас Шмидт
|11
|пз
|Сесар Хелаберт
|5
|пз
|Денис Генро
|19
|нп
|Франк Магри
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|7
|нп
|Дзюня Ито
|67
|нп
|Мамаду Диахон
|9
|нп
|Мохаммед Дарами
|11
|нп
|Амин Салама
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Уильям Стилл
История личных встреч
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 1
|10.02.2019
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|22.01.2019
|Кубок Франции
|1/16 финала
|4 : 4 ДВ
|05.12.2018
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|09.01.2016
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 3
|12.09.2015
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|31.01.2015
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|26.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2