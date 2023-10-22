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Тулуза - Реймс 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
22 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Тулуза
Реймс

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Реймс, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Реймс
Реймс
50ФранцияврГийом Ресте
25КамерунзщКевин Кебен
6Кабо-ВердезщЛоган Кошта
2ДаниязщРасмус Николайсен
17ЧилизщГабриэль Суасо
24ВенесуэлапзКристиан Кассерес
20ГерманияпзНиклас Шмидт
11ИспанияпзСесар Хелаберт
5АвстралияпзДенис Генро
19КамеруннпФранк Магри
9НидерландынпТейс Даллинга
94ФранцияврЙеванн Диуф
32БельгиязщТомас Фоке
2КениязщДжозеф Окуму
5МароккозщЮнис Абдельхамид
25БельгиязщТибо де Смет
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
8ФранцияпзАмир Ричардсон
7ЯпониянпДзюня Ито
67ФранциянпМамаду Диахон
9ДаниянпМохаммед Дарами
11ФранциянпАмин Салама
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
БельгияУильям Стилл
История личных встреч
26.02.2023Франция - Лига 125-й турРеймс3 : 0Тулуза
08.02.2023Кубок Франции1/8 финалаТулуза3 : 1Реймс
11.09.2022Франция - Лига 17-й турТулуза1 : 0Реймс
14.12.2019Франция - Лига 118-й турТулуза0 : 1Реймс
10.02.2019Франция - Лига 124-й турТулуза1 : 1Реймс
22.01.2019Кубок Франции1/16 финалаТулуза4 : 4 ДВРеймс
05.12.2018Франция - Лига 116-й турРеймс0 : 1Тулуза
09.01.2016Франция - Лига 120-й турРеймс1 : 3Тулуза
12.09.2015Франция - Лига 15-й турТулуза2 : 2Реймс
31.01.2015Франция - Лига 123-й турТулуза1 : 0Реймс
08.10.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 1Тулуза
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа E. 2-й турТулуза1 : 0
01.10.2023Франция - Лига 17-й турТулуза3 : 0
24.09.2023Франция - Лига 16-й тур2 : 1Тулуза
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа E. 1-й тур1 : 1Тулуза
07.10.2023Франция - Лига 18-й турРеймс1 : 3
01.10.2023Франция - Лига 17-й турРеймс2 : 0
26.09.2023Франция - Лига 16-й тур1 : 2Реймс
17.09.2023Франция - Лига 15-й турРеймс1 : 2
03.09.2023Франция - Лига 14-й тур2 : 2Реймс

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