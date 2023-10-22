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Лион - Клермон 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
22 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Лион
Клермон

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Клермон, которое состоится 22 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Клермон
Клермон-Ферран
1ПортугалияврАнтони Лопеш
22АнголазщКлинтон Мата
5ХорватиязщДеян Ловрен
12ИрландиязщДжейк О'Брайен
3АргентиназщНиколас Тальяфико
80ФранцияпзСкелли Альверо
8ФранцияпзКорентин Толиссо
37ГанапзЭрнест Нуама
47Бразилияпз Жеффиньо
18ФранциянпРайан Шерки
10ФранциянпАлександр Ляказетт
99ФранцияврМори Дио
36ГаназщАлиду Сейду
17ФранциязщАнди Пельмар
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
15МализщШейк Умар Конате
25ФранцияпзЖоан Гастьен
12ФранцияпзМаксим Гоналон
18КосовопзЭльбасан Рашани
11ГабоннпДжим Аллевина
95ФранциянпГрежон Кьэ
9СербиянпКомнен Андрич
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ФранцияПаскаль Гастьен
История личных встреч
14.05.2023Франция - Лига 135-й турКлермон2 : 1Лион
01.01.2023Франция - Лига 117-й турЛион0 : 1Клермон
21.05.2022Франция - Лига 138-й турКлермон1 : 2Лион
22.08.2021Франция - Лига 13-й турЛион3 : 3Клермон
08.10.2023Франция - Лига 18-й турЛион3 : 3
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур2 : 0Лион
23.09.2023Франция - Лига 16-й тур1 : 0Лион
17.09.2023Франция - Лига 15-й турЛион0 : 0
03.09.2023Франция - Лига 14-й турЛион1 : 4
30.09.2023Франция - Лига 17-й турКлермон0 : 0
24.09.2023Франция - Лига 16-й тур2 : 1Клермон
17.09.2023Франция - Лига 15-й турКлермон0 : 1
03.09.2023Франция - Лига 14-й тур2 : 2Клермон
27.08.2023Франция - Лига 13-й турКлермон0 : 1

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