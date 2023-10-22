Лион - Клермон 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
22 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Клермон, которое состоится 22 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Клермон
Клермон-Ферран
|1
|вр
|Антони Лопеш
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|5
|зщ
|Деян Ловрен
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|80
|пз
|Скелли Альверо
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|47
|пз
|Жеффиньо
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|99
|вр
|Мори Дио
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|5
|зщ
|Максимилиано Кофрие
|15
|зщ
|Шейк Умар Конате
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|12
|пз
|Максим Гоналон
|18
|пз
|Эльбасан Рашани
|11
|нп
|Джим Аллевина
|95
|нп
|Грежон Кьэ
|9
|нп
|Комнен Андрич
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|0 : 1
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1