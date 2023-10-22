22:23 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 октября
Воскресенье 22 октября
Свернуть список

Монако - Метц 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
22 Октября 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Монако
Метц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Метц, которое состоится 22 Октября 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Метц
Метц
16ШвейцарияврФилипп Кён
99Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
3ЧилизщГильермо Марипан
34ФранциязщКрислен Матсима
2Бразилиязщ Вандерсон
17РоссияпзАлександр Головин
4МалипзМохамед Камара
19ФранцияпзЮссуф Фофана
29СШАнпФоларин Балогун
14СенегалнпИсмаил Якобс
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
16АлжирврАлександр Укиджа
22ФранциязщКевин Ван Ден Керкхоф
29МартиниказщКристоф Эрей
5Гвинея-БисаузщФали Канде
3ФранциязщМатьё Юдоль
27ГаитипзДенли Жан Жак
6ФранцияпзКевин Н'Дорам
36ГамбияпзАбли Джаллоу
14СенегалпзЧейх Сабали
99ШвециянпЙоэль Асоро
9КолумбиянпОскар Эступиньян
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
РумынияЛасло Болони
История личных встреч
03.04.2022Франция - Лига 130-й турМетц1 : 2Монако
05.12.2021Франция - Лига 117-й турМонако4 : 0Метц
06.04.2021Кубок Франции1/8 финалаМонако0 : 0 5 : 4Метц
03.04.2021Франция - Лига 131-й турМонако4 : 0Метц
30.08.2020Франция - Лига 12-й турМетц0 : 1Монако
17.08.2019Франция - Лига 12-й турМетц3 : 0Монако
22.01.2019Кубок Франции1/16 финалаМонако1 : 3Метц
21.01.2018Франция - Лига 122-й турМонако3 : 1Метц
18.08.2017Франция - Лига 13-й турМетц0 : 1Монако
11.02.2017Франция - Лига 125-й турМонако5 : 0Метц
07.10.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 3Монако
30.09.2023Франция - Лига 17-й турМонако3 : 2
22.09.2023Франция - Лига 16-й турМонако0 : 1
17.09.2023Франция - Лига 15-й тур2 : 2Монако
02.09.2023Франция - Лига 14-й турМонако3 : 0
07.10.2023Франция - Лига 18-й турМетц0 : 1
01.10.2023Франция - Лига 17-й тур3 : 0Метц
24.09.2023Франция - Лига 16-й турМетц0 : 1
16.09.2023Франция - Лига 15-й тур0 : 1Метц
03.09.2023Франция - Лига 14-й турМетц2 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close