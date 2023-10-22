Монако - Метц 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
22 Октября 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Метц, которое состоится 22 Октября 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Метц
Метц
|16
|вр
|Филипп Кён
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|34
|зщ
|Крислен Матсима
|2
|зщ
|Вандерсон
|17
|пз
|Александр Головин
|4
|пз
|Мохамед Камара
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|29
|нп
|Фоларин Балогун
|14
|нп
|Исмаил Якобс
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|16
|вр
|Александр Укиджа
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|29
|зщ
|Кристоф Эрей
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|36
|пз
|Абли Джаллоу
|14
|пз
|Чейх Сабали
|99
|нп
|Йоэль Асоро
|9
|нп
|Оскар Эступиньян
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Ласло Болони
История личных встреч
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 0
|06.04.2021
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|03.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 0
|30.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 1
|17.08.2019
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|22.01.2019
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 3
|21.01.2018
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|18.08.2017
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|11.02.2017
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|5 : 0
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|22.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2