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Кёльн - Боруссия М 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
22 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Кёльн
Боруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Боруссия М, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 Германия вр Марвин Швебе
2 Германия зщ Бенно Шмиц
4 Германия зщ Тимо Хюберс
24 Германия зщ Юлиан Хабот
17 Косово зщ Леарт Пакярада
18 Дания зщ Расмус Карстенсен
7 Австрия пз Деян Любичич
6 Германия пз Эрик Мартель
11 Австрия нп Флориан Кайнц
37 Германия нп Линтон Майна
27 Германия нп Дейви Зельке
33 Германия вр Мориц Николас
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
3 Япония зщ Коу Итакура
39 Австрия зщ Максимилиан Вёбер
20 Германия зщ Лука Нец
27 Германия пз Рокко Райц
8 Германия пз Юлиан Вайгль
10 Германия пз Флориан Нойхаус
14 Франция нп Алассан Плеа
31 Чехия нп Томаш Чванчара
9 Франция нп Франк Онора
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
02.04.2023 Германия - Бундеслига 26-й тур Кёльн0 : 0Боруссия М
09.10.2022 Германия - Бундеслига 9-й тур Боруссия М5 : 2Кёльн
16.04.2022 Германия - Бундеслига 30-й тур Боруссия М1 : 3Кёльн
27.11.2021 Германия - Бундеслига 13-й тур Кёльн4 : 1Боруссия М
06.02.2021 Германия - Бундеслига 20-й тур Боруссия М1 : 2Кёльн
03.10.2020 Германия - Бундеслига 3-й тур Кёльн1 : 3Боруссия М
11.03.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Боруссия М2 : 1Кёльн
14.09.2019 Германия - Бундеслига 4-й тур Кёльн0 : 1Боруссия М
14.01.2018 Германия - Бундеслига 18-й тур Кёльн2 : 1Боруссия М
20.08.2017 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия М1 : 0Кёльн
08.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур 3 : 0Кёльн
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Кёльн0 : 2
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур 2 : 1Кёльн
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Кёльн1 : 3
03.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур 1 : 1Кёльн
06.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия М2 : 2
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур 1 : 3Боруссия М
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия М0 : 1
17.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур 3 : 3Боруссия М
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия М1 : 2

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