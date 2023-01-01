Кёльн - Боруссия М 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
22 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Боруссия М, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|17
|зщ
|Леарт Пакярада
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|7
|пз
|Деян Любичич
|6
|пз
|Эрик Мартель
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|37
|нп
|Линтон Майна
|27
|нп
|Дейви Зельке
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|3
|зщ
|Коу Итакура
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|14
|нп
|Алассан Плеа
|31
|нп
|Томаш Чванчара
|9
|нп
|Франк Онора
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|02.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 0
|09.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|5 : 2
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 3
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|4 : 1
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|11.03.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|14.01.2018
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|20.08.2017
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2