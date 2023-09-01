Хайденхайм - Аугсбург 22 Октября прямая трансляция
22 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Аугсбург, которое состоится 22 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|30
|пз
|Норман Тойеркауф
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Финн Дамен
|22
|зщ
|Яго
|2
|зщ
|Роберт Гумни
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеу
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|10
|пз
|Арне Майер
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|27
|пз
|Арне Энгелс
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|20
|нп
|Свен Михель
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Энрико Масен
История личных встреч
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 2
|01.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2