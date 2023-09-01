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Хайденхайм - Аугсбург 22 Октября прямая трансляция

22 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Хайденхайм
Аугсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Аугсбург, которое состоится 22 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Аугсбург
Аугсбург
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
4 Германия зщ Тим Зирслебен
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
33 США пз Леннард Мэлони
30 Германия пз Норман Тойеркауф
8 Германия нп Эрен Динкчи
18 Германия нп Марвин Пирингер
37 Германия нп Ян-Никлас Бесте
10 Германия нп Тим Кляйндинст
1 Германия вр Финн Дамен
22 Бразилия зщ Яго
2 Польша зщ Роберт Гумни
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеу
19 Германия зщ Феликс Удуохай
10 Германия пз Арне Майер
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
27 Бельгия пз Арне Энгелс
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
20 Германия нп Свен Михель
21 Германия нп Филлип Тиц
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Германия Энрико Масен
История личных встреч
08.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур 2 : 0Хайденхайм
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Хайденхайм1 : 0
24.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур 4 : 1Хайденхайм
17.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Хайденхайм4 : 2
01.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур 2 : 2Хайденхайм
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Аугсбург1 : 2
01.10.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур 2 : 0Аугсбург
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Аугсбург2 : 1
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур 3 : 0Аугсбург
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Аугсбург2 : 2

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