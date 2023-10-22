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Рома - Монца 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
22 Октября 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия)
Рома
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Монца, которое состоится 22 Октября 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Монца
Монца
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
5ФранциязщЭван Н'Дика
2НидерландызщРик Карсдорп
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
4ИталияпзБриан Кристанте
52ИталияпзЭдоардо Бове
16АргентинапзЛеандро Паредес
22ФранцияпзУссем Ауар
11ИталиянпАндреа Белотти
90БельгиянпРомелу Лукаку
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
44ИталиязщАндреа Карбони
22ИспаниязщПабло Мари
5ИталиязщЛука Кальдирола
13ПортугалиязщПедру Перейра
32ИталияпзМаттео Пессина
6ИталияпзРоберто Гальярдини
28ИталияпзАндреа Кольпани
47ПортугалиянпДани Карвалью
84ИталиянпПатрик Чиурриа
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
03.05.2023Италия - Серия АСерия А. 33-й турМонца1 : 1Рома
30.08.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турРома3 : 0Монца
08.10.2023Италия - Серия А8-й тур1 : 4Рома
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа G. 2-й турРома4 : 0
01.10.2023Италия - Серия А7-й турРома2 : 0
28.09.2023Италия - Серия А6-й тур4 : 1Рома
24.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 1Рома
08.10.2023Италия - Серия А8-й турМонца3 : 0
02.10.2023Италия - Серия А7-й тур0 : 1Монца
28.09.2023Италия - Серия А6-й турМонца0 : 0
23.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 1Монца
17.09.2023Италия - Серия А4-й турМонца1 : 1

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