Рома - Монца 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
22 Октября 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Монца, которое состоится 22 Октября 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Монца
Монца
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|16
|пз
|Леандро Паредес
|22
|пз
|Уссем Ауар
|11
|нп
|Андреа Белотти
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|22
|зщ
|Пабло Мари
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|13
|зщ
|Педру Перейра
|32
|пз
|Маттео Пессина
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|47
|нп
|Дани Карвалью
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|1 : 1
|30.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа G. 2-й тур
|4 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 0
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1