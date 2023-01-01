Болонья - Фрозиноне 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
22 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Фрозиноне, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Фрозиноне
Фрозиноне
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|11
|пз
|Дан Ндой
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|80
|вр
|Стефано Турати
|22
|зщ
|Энтони Ойоно
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|5
|зщ
|Калеб Околи
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|18
|пз
|Матиас Соуле
|12
|пз
|Рейниер
|36
|пз
|Лука Маццители
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|16
|пз
|Лука Гарритано
|70
|нп
|Валид Хеддира
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|27.01.2019
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 4
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|03.02.2016
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|20.09.2015
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 0
|02.05.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. 39-й тур
|2 : 1
|13.12.2014
|Италия - Серия B
|Серия B. 18-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|4 : 2