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Болонья - Фрозиноне 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
22 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Болонья
Фрозиноне

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Фрозиноне, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Фрозиноне
Фрозиноне
28ПольшаврЛукаш Скорупски
29ИталиязщЛоренцо Де Сильвестри
31НидерландызщСэм Бёкема
33ИталиязщРиккардо Калафьори
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
11ШвейцарияпзДан Ндой
7ИталиянпРиккардо Орсолини
9НидерландынпДжошуа Зиркзее
80ИталияврСтефано Турати
22ГабонзщЭнтони Ойоно
6ИталиязщСимоне Романьоли
5ИталиязщКалеб Околи
3ИталиязщРиккардо Маркицца
18АргентинапзМатиас Соуле
12Бразилияпз Рейниер
36ИталияпзЛука Маццители
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
16ИталияпзЛука Гарритано
70МарокконпВалид Хеддира
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
27.01.2019Италия - Серия А21-й турБолонья0 : 4Фрозиноне
26.08.2018Италия - Серия А2-й турФрозиноне0 : 0Болонья
03.02.2016Италия - Серия А23-й турФрозиноне1 : 0Болонья
20.09.2015Италия - Серия А4-й турБолонья1 : 0Фрозиноне
02.05.2015Италия - Серия BСерия B. 39-й турФрозиноне2 : 1Болонья
13.12.2014Италия - Серия BСерия B. 18-й турБолонья2 : 2Фрозиноне
07.10.2023Италия - Серия А8-й тур2 : 2Болонья
01.10.2023Италия - Серия А7-й турБолонья3 : 0
28.09.2023Италия - Серия А6-й тур0 : 0Болонья
24.09.2023Италия - Серия А5-й турБолонья0 : 0
18.09.2023Италия - Серия А4-й тур0 : 0Болонья
08.10.2023Италия - Серия А8-й турФрозиноне2 : 1
01.10.2023Италия - Серия А7-й тур2 : 0Фрозиноне
28.09.2023Италия - Серия А6-й турФрозиноне1 : 1
22.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 1Фрозиноне
17.09.2023Италия - Серия А4-й турФрозиноне4 : 2

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