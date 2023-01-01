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Аталанта - Дженоа 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
22 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Аталанта
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Дженоа, которое состоится 22 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Дженоа
Генуя
1АргентинаврХуан Муссо
2ИталиязщРафаэл Толой
42ИталиязщДжорджио Скальвини
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
22ИталиязщМаттео Руджери
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
8ХорватияпзМарио Пашалич
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11НигериянпАдемола Лукман
16ИталияврНикола Леали
5РумыниязщРаду Дрэгушин
13ИталиязщМаттья Бани
4БельгиязщКони де Винтер
22МексиказщХоан Васкес
20ИталиязщСтефано Сабелли
55НидерландызщРидгесиано Хапс
2НорвегияпзМортен Торсбю
32ДанияпзМортен Френнруп
17УкраинапзРуслан Малиновский
11ИсландиянпАльберт Гудмундссон
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
13.03.2022Италия - Серия А29-й турАталанта0 : 0Дженоа
21.12.2021Италия - Серия А19-й турДженоа0 : 0Аталанта
15.05.2021Италия - Серия А37-й турДженоа3 : 4Аталанта
17.01.2021Италия - Серия А18-й турАталанта0 : 0Дженоа
02.02.2020Италия - Серия А22-й турАталанта2 : 2Дженоа
15.09.2019Италия - Серия А3-й турДженоа1 : 2Аталанта
11.05.2019Италия - Серия А36-й турАталанта2 : 1Дженоа
22.12.2018Италия - Серия А17-й турДженоа3 : 1Аталанта
29.04.2018Италия - Серия А35-й турАталанта3 : 1Дженоа
12.12.2017Италия - Серия А16-й турДженоа1 : 2Аталанта
08.10.2023Италия - Серия А8-й тур3 : 2Аталанта
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа D. 2-й тур1 : 2Аталанта
01.10.2023Италия - Серия А7-й турАталанта0 : 0
27.09.2023Италия - Серия А6-й тур0 : 1Аталанта
24.09.2023Италия - Серия А5-й турАталанта2 : 0
07.10.2023Италия - Серия А8-й турДженоа0 : 1
01.10.2023Италия - Серия А7-й тур2 : 2Дженоа
28.09.2023Италия - Серия А6-й турДженоа4 : 1
22.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 0Дженоа
16.09.2023Италия - Серия А4-й турДженоа2 : 2

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