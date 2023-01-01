Аталанта - Дженоа 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
22 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Дженоа, которое состоится 22 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Дженоа
Генуя
|1
|вр
|Хуан Муссо
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|16
|вр
|Никола Леали
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|13
|зщ
|Маттья Бани
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|55
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|21.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|15.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 4
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 2
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|11.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|29.04.2018
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 1
|12.12.2017
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2