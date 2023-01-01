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Салернитана - Кальяри 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
22 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Салернитана
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Кальяри, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Кальяри
Кальяри
13МексикаврГильермо Очоа
30ИталиязщПаскуале Маццокки
23СловакиязщНорберт Дьёмбер
98ИталиязщЛоренцо Пирола
3ХорватиязщДомагой Брадарич
18МалипзЛассана Кулибали
8НорвегияпзЭмиль Бохинен
99ПольшапзМатеуш Ленговски
87ИталияпзАнтонио Кандрева
21Кабо-ВерденпЖовани Кабрал
10СенегалнпБулайе Диа
22ИталияврСимоне Скуффет
23ПольшазщМатеуш Ветеска
4ИталиязщАльберто Доссена
33СловакиязщАдам Оберт
29КонгопзЭнтони Макумбу
16ИталияпзМаттео Прати
19ИталияпзГаэтано Ористанио
8УругвайпзНаитан Нандес
25ГанапзИбраим Сулемана
21ЧехияпзЯкуб Янкто
32ИталиянпАндреа Петанья
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Соуза
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
08.05.2022Италия - Серия А36-й турСалернитана1 : 1Кальяри
26.11.2021Италия - Серия А14-й турКальяри1 : 1Салернитана
14.05.2016Италия - Серия BСерия B. 41-й турКальяри3 : 0Салернитана
24.12.2015Италия - Серия BСерия B. 20-й турСалернитана0 : 2Кальяри
08.10.2023Италия - Серия А8-й тур3 : 0Салернитана
30.09.2023Италия - Серия А7-й турСалернитана0 : 4
27.09.2023Италия - Серия А6-й тур1 : 0Салернитана
22.09.2023Италия - Серия А5-й турСалернитана1 : 1
18.09.2023Италия - Серия А4-й турСалернитана0 : 3
08.10.2023Италия - Серия А8-й турКальяри1 : 4
02.10.2023Италия - Серия А7-й тур3 : 0Кальяри
27.09.2023Италия - Серия А6-й турКальяри1 : 3
24.09.2023Италия - Серия А5-й тур2 : 0Кальяри
17.09.2023Италия - Серия А4-й турКальяри0 : 0

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