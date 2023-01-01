Салернитана - Кальяри 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
22 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Кальяри, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Кальяри
Кальяри
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|8
|пз
|Эмиль Бохинен
|99
|пз
|Матеуш Ленговски
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|21
|нп
|Жовани Кабрал
|10
|нп
|Булайе Диа
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|23
|зщ
|Матеуш Ветеска
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|33
|зщ
|Адам Оберт
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|16
|пз
|Маттео Прати
|19
|пз
|Гаэтано Ористанио
|8
|пз
|Наитан Нандес
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|21
|пз
|Якуб Янкто
|32
|нп
|Андреа Петанья
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|08.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|26.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|14.05.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 41-й тур
|3 : 0
|24.12.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. 20-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0