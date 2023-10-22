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Енисей - Сокол 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Футбол-арена Енисей (Красноярск, Россия), вместимость: 3000
22 Октября 2023 года в 10:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Юнус Кошко (Белореченск, Россия);
Енисей
Сокол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Сокол, которое состоится 22 Октября 2023 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Футбол-арена Енисей (Красноярск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Сокол
Саратов
Главные тренеры
РоссияЭдуард Гейнрихович Штейнбрехер
РоссияДенис Константинович Бояринцев
История личных встреч
06.05.2017ФНЛ - Первый дивизион35-й турЕнисей3 : 1Сокол
15.10.2016ФНЛ - Первый дивизион17-й турСокол0 : 3Енисей
15.05.2016ФНЛ - Первый дивизион37-й турЕнисей0 : 1Сокол
01.11.2015ФНЛ - Первый дивизион19-й турСокол1 : 0Енисей
30.05.2015ФНЛ - Первый дивизион34-й турСокол0 : 0Енисей
13.02.2015POLYTAN Кубок ФНЛГруппа C. 1-й турЕнисей1 : 0Сокол
06.07.2014ФНЛ - Первый дивизион1-й турЕнисей1 : 2Сокол
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финала1 : 0Енисей
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Енисей
07.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й тур1 : 1Енисей
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турЕнисей0 : 1
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 2Енисей
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турСокол2 : 2
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й тур3 : 0Сокол
02.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турСокол0 : 0
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 1 4 : 2Сокол
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур2 : 0Сокол

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