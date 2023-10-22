Енисей - Сокол 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Футбол-арена Енисей (Красноярск, Россия), вместимость: 3000
22 Октября 2023 года в 10:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Юнус Кошко (Белореченск, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Сокол, которое состоится 22 Октября 2023 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Футбол-арена Енисей (Красноярск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|06.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|3 : 1
|15.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 3
|15.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 1
|01.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|1 : 0
|30.05.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 0
|13.02.2015
|POLYTAN Кубок ФНЛ
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|06.07.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 2
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 0
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 0