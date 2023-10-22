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КАМАЗ - Химки 22 Октября прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
22 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);
КАМАЗХимки

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Химки, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Химки
Химки
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
РоссияАндрей Викторович Талалаев
История личных встреч
23.02.2020Кубок ФНЛПлей-оффКАМАЗ0 : 1Химки
02.05.2012ФНЛ - Первый дивизион45-й турХимки1 : 0КАМАЗ
17.10.2011ФНЛ - Первый дивизион34-й турКАМАЗ1 : 1Химки
07.06.2011ФНЛ - Первый дивизион14-й турХимки0 : 3КАМАЗ
31.08.2010Россия - Первый дивизион - 201027-й турКАМАЗ1 : 1Химки
29.04.2010Россия - Первый дивизион - 20107-й турХимки0 : 2КАМАЗ
16.10.2006Россия - Первый дивизион - 200640-й турХимки1 : 0КАМАЗ
28.06.2006Россия - Первый дивизион - 200620-й турКАМАЗ1 : 1Химки
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финала0 : 0 4 : 1КАМАЗ
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турКАМАЗ4 : 0
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й тур2 : 1КАМАЗ
02.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур1 : 0КАМАЗ
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финалаКАМАЗ1 : 0
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаХимки1 : 0
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турХимки1 : 0
09.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турХимки2 : 2
02.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур0 : 2Химки
28.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 2Химки

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