КАМАЗ - Химки 22 Октября прямая трансляция
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
22 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Химки, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Химки
Химки
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|23.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|0 : 1
|02.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|45-й тур
|1 : 0
|17.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 1
|07.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|0 : 3
|31.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|27-й тур
|1 : 1
|29.04.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|7-й тур
|0 : 2
|16.10.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|40-й тур
|1 : 0
|28.06.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|20-й тур
|1 : 1
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|4 : 0
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 1
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 2
|28.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 2