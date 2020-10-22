22:24 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 октября
Воскресенье 22 октября
Свернуть список

Волгарь - Алания 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Астрахань, Россия), вместимость: 17500
22 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия);
Волгарь
Алания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Алания, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Астрахань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
РоссияАнвер Абдулхакович Конеев
РоссияОлег Петрович Василенко
История личных встреч
14.04.2023Россия - Мелбет Первая лига27-й турАлания2 : 2Волгарь
02.11.2022Фонбет Кубок России1/16 финалаАлания3 : 0Волгарь
25.09.2022Россия - Мелбет Первая лига11-й турВолгарь0 : 0Алания
26.03.2022ФНЛ - Первый дивизион29-й турАлания0 : 1Волгарь
15.09.2021ФНЛ - Первый дивизион11-й турВолгарь1 : 1Алания
03.04.2021ФНЛ - Первый дивизион34-й турВолгарь1 : 0Алания
09.10.2020ФНЛ - Первый дивизион14-й турАлания2 : 0Волгарь
25.08.2019ПФЛ - Юг6-й турАлания3 : 0Волгарь
05.08.2019Кубок России1/64 финалаАлания4 : 1Волгарь
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаВолгарь1 : 0
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Волгарь
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турВолгарь2 : 1
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур1 : 1Волгарь
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 3Волгарь
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турАлания1 : 0
09.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й тур2 : 2Алания
02.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур0 : 0Алания
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 0Алания
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турАлания2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close