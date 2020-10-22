Волгарь - Алания 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Астрахань, Россия), вместимость: 17500
22 Октября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Алания, которое состоится 22 Октября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Астрахань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волгарь
Астрахань
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Анвер Абдулхакович Конеев
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|14.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 2
|02.11.2022
|Фонбет Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|25.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|26.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|0 : 1
|15.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 0
|09.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 0
|25.08.2019
|ПФЛ - Юг
|6-й тур
|3 : 0
|05.08.2019
|Кубок России
|1/64 финала
|4 : 1
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1