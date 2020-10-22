22:24 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 октября
Воскресенье 22 октября
Свернуть список

Арсенал - Кубань 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
22 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия);
Арсенал
Кубань

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Кубань, которое состоится 22 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
РоссияАлександр Александрович Сторожук
РоссияАлександр Витальевич Григорян
РоссияВадим Валентинович Евсеев
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
История личных встреч
08.04.2023Россия - Мелбет Первая лига26-й турАрсенал1 : 2Кубань
19.09.2022Россия - Мелбет Первая лига10-й турКубань2 : 1Арсенал
19.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаАрсенал1 : 2
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур1 : 1Арсенал
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турАрсенал3 : 0
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур0 : 0Арсенал
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 2Арсенал
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турКубань2 : 1
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турКубань1 : 0
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур2 : 0Кубань
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 1 4 : 2Кубань
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турКубань1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close