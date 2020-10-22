Арсенал - Кубань 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
22 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Кубань, которое состоится 22 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Александр Витальевич Григорян
|Вадим Валентинович Евсеев
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|08.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 2
|19.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 1
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1