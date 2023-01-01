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Торпедо М - СКА-Хабаровск 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
22 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
Торпедо М
СКА-Хабаровск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - СКА-Хабаровск, которое состоится 22 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
ИспанияЖозеп Клотет
РоссияАртём Сергеевич Горлов
РоссияРоман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
04.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиТорпедо М3 : 1СКА-Хабаровск
21.11.2021ФНЛ - Первый дивизион24-й турТорпедо М0 : 0СКА-Хабаровск
14.08.2021ФНЛ - Первый дивизион6-й турСКА-Хабаровск0 : 1Торпедо М
04.08.2021Кубок России1/64 финалаТорпедо М0 : 0 4 : 2СКА-Хабаровск
27.02.2021ФНЛ - Первый дивизион27-й турТорпедо М0 : 0СКА-Хабаровск
05.09.2020ФНЛ - Первый дивизион7-й турСКА-Хабаровск2 : 4Торпедо М
03.11.2019ФНЛ - Первый дивизион21-й турТорпедо М2 : 1СКА-Хабаровск
20.07.2019ФНЛ - Первый дивизион3-й турСКА-Хабаровск0 : 1Торпедо М
14.02.2014Кубок ФНЛГруппа B. 2-й турТорпедо М1 : 0СКА-Хабаровск
27.10.2013ФНЛ - Первый дивизион21-й турТорпедо М1 : 0СКА-Хабаровск
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур2 : 1Торпедо М
09.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й тур0 : 0Торпедо М
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турТорпедо М2 : 3
26.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 1 8 : 7Торпедо М
22.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур1 : 0Торпедо М
17.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаСКА-Хабаровск2 : 0
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турСКА-Хабаровск1 : 1
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й тур2 : 0СКА-Хабаровск
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турСКА-Хабаровск2 : 0
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финалаСКА-Хабаровск1 : 1 4 : 2

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