Торпедо М - СКА-Хабаровск 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
22 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - СКА-Хабаровск, которое состоится 22 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Жозеп Клотет
|Артём Сергеевич Горлов
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|04.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|21.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|0 : 0
|14.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|0 : 1
|04.08.2021
|Кубок России
|1/64 финала
|0 : 0 4 : 2
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 0
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 4
|03.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|20.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|0 : 1
|14.02.2014
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|27.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 1
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 3
|26.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 8 : 7
|22.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 0
|17.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|2 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2