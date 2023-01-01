Черноморец - Тюмень 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
22 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Тюмень, которое состоится 22 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Константин Георгиевич Зырянов
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|25.10.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|29-й тур
|0 : 3
|24.06.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|14-й тур
|4 : 1
|16.08.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|23-й тур
|4 : 0
|19.04.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|6-й тур
|0 : 0
|19.08.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|21-й тур
|2 : 0
|01.07.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|14-й тур
|1 : 2
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|2 : 0
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1