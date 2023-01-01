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Черноморец - Тюмень 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
22 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск, Россия);
Черноморец
Тюмень

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Тюмень, которое состоится 22 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
РоссияКонстантин Георгиевич Зырянов
РоссияИгорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
25.10.1998Чемпионат России Высший дивизион - 199829-й турТюмень0 : 3Черноморец
24.06.1998Чемпионат России Высший дивизион - 199814-й турЧерноморец4 : 1Тюмень
16.08.1997Чемпионат России Высшая лига - 199723-й турЧерноморец4 : 0Тюмень
19.04.1997Чемпионат России Высшая лига - 19976-й турТюмень0 : 0Черноморец
19.08.1995Чемпионат России Высшая лига - 199521-й турЧерноморец2 : 0Тюмень
01.07.1995Чемпионат России Высшая лига - 199514-й турТюмень1 : 2Черноморец
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаЧерноморец0 : 0 4 : 1
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Черноморец
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й тур0 : 1Черноморец
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турЧерноморец1 : 1
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 2Черноморец
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турТюмень1 : 0
09.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турТюмень0 : 0
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур1 : 2Тюмень
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала2 : 0Тюмень
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур1 : 1Тюмень

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